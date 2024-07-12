Uşak ve Denizli'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

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Uşak'ın geneli ile Denizli'nin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gelecek 3 saatlik periyotta Uşak il geneli ile Denizli'nin kuzey ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.