Uşakov: Zafer Bekliyoruz - Son Dakika
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Uşakov: Zafer Bekliyoruz

21.06.2026 13:26
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Rusya, ABD ile Alaska zirvesindeki uzlaşının uygulanmasını beklemiyor, zafer hedefliyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD arasındaki Alaska zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşının uygulanması yerine zafer beklediklerini söyledi.

Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasında Alaska zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uzlaşının uygulanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uşakov, Rusya'nın buna bağlı kaldığına işaret etti.

Uşakov, şöyle konuştu:

"Şu anda taraflardan biri, Anchorage'da sağlanan anlayışlara bağlı kalıyor, diğer taraf ise kendisine düşeni yapamadı ve anlaşmaları yerine getiremedi. Bu uzlaşıların uygulanmasını beklemiyoruz. Zafer ve belirlediğimiz hedeflerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğine işaret eden Uşakov, bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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