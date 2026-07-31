Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi hakkında tutuklama istendi - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi hakkında tutuklama istendi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi hakkında tutuklama istendi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Dedetaş'ın Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep etti.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Adem Altuntaş için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Söz konusu isimlerin Hakimlik işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi hakkında tutuklama istendi - Son Dakika

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