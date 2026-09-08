Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliğine AK Parti'li Gültekin seçildi
Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. Gültekin, meclisteki çoğunluğun desteğiyle bu göreve getirildi.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.
Kaynak: AA
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