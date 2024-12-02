Üsküdar Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu

Üsküdar Belediye Meclisi\'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Engelsiz Yaşam Merkezi\'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu

Üsküdar Belediye Meclisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin girişinde yer alan "Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak hepimizin görevidir" sözünün kaldırılması konuşuldu.

02.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Meclisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin girişinde yer alan "Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak hepimizin görevidir" sözünün kaldırılması konuşuldu.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Dünya Engelliler Günü kapsamında, Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezinin hizmete açıldığını söyledi.

Açtıkları merkezin yurt içi ve yurt ışında birçok belediyeye ilham olduğunu ve benzerlerini gördüklerini ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Engelsiz Yaşam Merkezi'nin girişinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak hepimizin görevidir." yazardı. Geçen günlerde kaldırılmış. Oradan sözü kaldırarak engellilerin ve milletimizin gönlünden de Cumhurbaşkanımızın adını silemezler. Sizler de 'Engellilerin yaşama ulaşmalarını kolaylaştıracağız', 'Çalıştaylar yapacağız.' gibi kuru cümlelerle değil, engelsiz yaşam merkezi gibi somut yapılar yapabilirsiniz."

"Üsküdar Belediyesi'nde şu an kayyum var"

Gültekin, şunları söyledi:

"Bakın size daha önce de anlatmıştım, kayyumla ilgili samimiyetinize inanmadığımı daha önce de söyledim. Neden söyledim bunu? Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde şu an kayyum var. Siz bu Üsküdar Belediyesindeki kayyuma hiçbir ses çıkartmayıp Van'ın Bahçesaray'ına, Tunceli Belediyesine değiniyorsunuz."

CHP sıralarından Gültekin'in sözlerine tepki gösterilmesi üzerine oturumu yöneten Aral, araya girerek meclis üyelerini sakinleştirdi.

Konuşmasına devam eden Gültekin, "Meclis üyesi olmayan, memur olmayan, koordinatör başkan yardımcısı olarak mahalle mahalle gezdirilen bir kişiye tüm Üsküdar'ın anahtarları teslim edilmiş vaziyette. Sizler de bunun bilincinde ve idrakindesiniz. Bu yüzden bana tepki göstermeyin." ifadelerini kullandı.

"Yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atarız"

CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın, Gültekin'in sözlerine yanıt vermek için söz aldı.

Gülaydın, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün kaldırılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi de dahil Üsküdar'a tek bir çivi dahi çakmış olan tüm geçmiş dönem yöneticilerine Üsküdar kamuoyu huzurunda teşekkür ediyorum. Biz yaptığımız, açtığımız tüm eserlerde yalnızca -bu meclis salonuna yaptığımız gibi- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atarız. Bunun dışında herhangi bir kamu tesisinde herhangi bir siyasinin sözünün, imzasının bulunmasını CHP olarak doğru bulmayız. Bu amaçla da tesislerimizdeki bu tür durumları birer birer ortadan kaldırıyoruz."

"Üsküdar Belediyesi'nde kayyum iddialarına" ilişkin de konuşan Gülaydın, "Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Üsküdar'ı 30 yıl aradan sonra kazanan Sinem Dedetaş ve ekibi yönetiyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Engelliler, Belediye, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.