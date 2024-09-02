Üsküdar Belediye Meclisi'nde Etkinlik Tartışmaları ve Kadın Hakları Üzerine Konuşmalar

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Üsküdar Belediye Meclisinde, belediyenin düzenleyeceği bir etkinliğe oyuncu Serra Yılmaz'ın davet edilmesi konusu tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Önder Aykıroğlu, son aylarda Üsküdar Belediyesinin düzenlediği etkinliklerdeki söylemlere tepki gösterdi.

Aykıroğlu, önceden tıkır tıkır işleyen belediye sistemlerinde aksamalar yaşandığını söyledi.

Dedetaş'ın, belediyenin düzenlediği organizasyonlardan birinin ardından vals yapan iki gencin fotoğrafıyla birlikte "Eski Üsküdar diriliyor." cümlesini paylaştığını dile getiren Aykıroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, sizden beklenen bir an önce Üsküdar'ın tarihine, kodlarına ve sorunlarına hakim olmanızdır. Bizlerin bugüne kadar Üsküdar'da gördüğü tek vals, geçmişte sizin yönettiğiniz dönemde vatandaşların çöp dağlarından kaçışırken verdiği görüntülerle oluşan vatandaşın çöplerle valsidir. Hiç var olmamış bir kültürü unutturulmuş bir kültür gibi aksettirmenin, geçmişten bugüne gelen kültür dayatmalarının şirinlik katılmış farklı bir versiyonu olmaktan başkaca bir izahı yoktur."

Belediyenin düzenlediği, "Üsküdar'da Kadın Hikayeleri" etkinliğine Serra Yılmaz'ın davet edildiğine değinen Aykıroğlu, "Türk müsün sorusuna 'Türk'üm ama bu benim suçum değil.' diyen Serra Yılmaz. Hani şu 'Başörtülüleri görünce korkuyorum, bana öcü gibi geliyorlar.' diyen Serra Yılmaz. Dikkat ettim duyuruların yapıldığı paylaşımlarda, 'Kişiliğiyle, duruşuyla ilham veren kadınların hikayelerine dair sohbetler.' şeklinde bir ifade de mevcut. Bu ülkede ne Türklüğünden ne Kürtlüğünden ne ait olduğu herhangi bir etnik kökenden utananların ne dahil olduğu etnik kökenden dolayı birilerinin utanması gerektiğini düşünenlerin ne de inancının gereği örtünen ülke insanından korkanların bu ülkenin insanına, kadınına, gencine vereceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın, "Belediye işlerinin aksamasıyla ilgili bir ifade oldu ancak bu ifade ne yazık ki somut ifadelerle güçlendirilmedi. O yüzden çokça üzerinde durulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Akmayan su ve toplanmayan çöpler konusuna değinen Gülaydın, "Biz algı oyunlarıyla ilgilenmiyoruz, icraatlarımıza bakıyoruz. Sizi de bu kapsamda siyaset yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Aykıroğlu'nun sözlerini kınadığını ifade eden CHP'li Meclis Üyesi Bülent Kayğun da "Üsküdar artık erkek egemen, eril bir yönetimle yönetilmeyecek. Artık feminizmin yükseldiği, kadın özgürlükçü bir politikayla yönetilen bir Üsküdar olacaktır." dedi.

Dedetaş'ın İBB Başkan adaylığı konusundaki açıklaması

Söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Vefa Yunus Taylan, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'a yönelik, "Siyaset iddia işidir, cesur insanların işidir, yakın zamanda Paris'teki programınızda bir gazetecinin sorusuna istinaden vermiş olduğunuz 'Evet, İstanbul'u yönetmeye hazırım.' cevabı, bir siyasi kişiliğe yakışan bir cevaptır. Bu noktada sizi tebrik ediyorum. Buna istinaden bir İBB bürokratının sosyal medya üzerinden 'Siyasi kariyerizm zehirdir, sol siyasette kariyerizm olmaz.' sözlerini de açıkçası yakışık bulmadığımın altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine konuşan Dedetaş, şunları kaydetti:

"İşimiz gücümüz Üsküdar. Tamamen ayaküstü verilmiş açıklamayla ilgili bir konuydu bu. Zaten epey gündem oldu. Türk halkı olarak böyle konuları seviyoruz ama biz işimize bakmak zorundayız. Kariyerist bir insan olmadım. Zaten kariyerim ortada. Siyaseti de kendi koltuğu için yapan insanlardan değilim. 5 sene sonra da Allah izin verirse zaten tekrar göreceğiz hedefleri olanlarla olmayanları. Tweeti de hiç üstüme almadım. Genelde böyle şeyler söylüyorlar ama benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yakın çalışma arkadaşlarımızdan biri, bir derdi olsa benimle konuşur. Üsküdar bizden hizmet bekliyor. O yüzden canla başla, el birliğiyle çalışalım. 5 yıl sonra zaten göreceğiz. Başarılı olanlar seçilir, başarılı olamayanlar elenir. Kişisel olarak beklentim, seçildiğim yerde en iyi hizmeti verebilmek. Burada Meclis olarak da sizlerle birlikte Üsküdar için en iyi hizmeti üretebilmek arzumuz. Geri kalanını zaman gösterir zaten hepimizin adına..."