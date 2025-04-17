Üsküdar Belediyesi Çalışanlarından Sinem Dedetaş'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar Belediyesi Çalışanlarından Sinem Dedetaş'a Destek

Geniş Video İzle

Üsküdar Belediyesi çalışanları, sosyal medya üzerinden hedef alınan başkanları Sinem Dedetaş'a destek verdi. Çalışanlar, karalama kampanyalarına karşı birleşerek açıklama yaptı ve cinsiyetçi saldırıları kınadı.

17.04.2025 18:38  Güncelleme: 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi çalışanları, özellikle sosyal medya aracılığıyla yürütülen kampanyalara karşı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a desteklerini paylaştı. "Hak, Hukuk, Adalet" ve "Sinem Başkan Onurumuzdur" sloganlarıyla gerçekleştiren basın açıklamasında, "Eski başkanın periyodik olarak sosyal medyada yaptığı karalama ve iftiraların en sonuncusu olan belediye personellerinin maaşlarını ödeyemediği iftirasının ardından ağzı salyalı trollerin başkanımıza, tam da acizliklerini ve seviyelerini sergileyici şekilde hayasız ve aşağılık, cinsiyetçi hareketlerini nefretle kınıyoruz." denildi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden hedef alınan kadın belediye başkanlarından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a, belediye çalışanları destek verdi. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar, "Hak, Hukuk, Adalet" ve "Sinem Başkan Onurumuzdur" sloganları attı, "Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın Yanındayız" yazılı pankart açtı.

"Hayasız ve aşağılık, cinsiyetçi hareketlerini nefretle kınıyoruz"

Basın açıklamasında temsilen söz alan bir belediye çalışanı, Üsküdar Belediyesi'nin geçmiş yönetiminin halkın iradesiyle seçilen Sinem Dedetaş'ı hazmedemediğini belirterek, "Eski başkanın periyodik olarak sosyal medyada yaptığı karalama ve iftiraların en sonuncusu olan belediye personellerinin maaşlarını ödeyemediği iftirasının ardından ağzı salyalı trollerin başkanımıza, tam da acizliklerini ve seviyelerini sergileyici şekilde hayasız ve aşağılık, cinsiyetçi hareketlerini nefretle kınıyoruz." dedi.

Geçmiş dönemde yaşananların anımsatıldığı açıklamada, "Eski belediye başkanına gelince, personel üzerinden siyaset yapmanın altından kalkamazlar. Biz önceki dönemde personele yapılan zorbalıkları, personellerin zorunlu, yasal olmayan parti çalışmalarına zorlanmasını ve gece gündüz sokaklarda çalıştırılmaları ve kendi yandaş sendikalarına zorla üye olmamızı unutmadık." ifadelerini kullandı. Çalışan, tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:

"Geçmiş zamanlarda bize yalan söyleyen eski yöneticiler ve onların destekçileri ile trol ordusu, sayın başkanımıza saldırıda bulunuyor. Mesnetsiz ve hadsiz yakıştırmalarda bulunuyorlar. Bu yaptıkları hadsiz yakıştırmalarını kendilerine aynen iade ediyoruz."

"Başkanımızın her zaman yanında olacağımızı ve her zaman ona destek vereceğimizi burada ilan ediyoruz"

Mevcut Başkan Sinem Dedetaş'ın göreve gelmesiyle birlikte belediyede olumlu bir atmosferin oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Son bir yıldır, Sinem Hanımefendinin başkan olmasıyla birlikte belediyemize bahar geldi, personelin yüzü güldü, işe huzurla geliyoruz, ne para ne pul hiçbiri bizim huzurumuzun önüne geçemez. Başkanımızın her zaman yanında olacağımızı ve her zaman ona destek vereceğimizi burada ilan ediyoruz. Sinem Başkan onurumuzdur, Sinem Başkan yalnız değildir." denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Sosyal Medya, Politika, Üsküdar, Güncel, Kadın, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi Çalışanlarından Sinem Dedetaş'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi Çalışanlarından Sinem Dedetaş'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement