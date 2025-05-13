Üsküdar Belediyesi Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Üsküdar Belediyesi olarak, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, hak ettiğiniz hizmetleri sunmak ve daha erişilebilir bir Üsküdar inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından "Engelliler Haftası" kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Görme engellilere yönelik akıllı bastonların takdim edidiği tören, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek, farkındalık oluşturmak ve engelli haklarına saygıyı vurgulamak amacıyla çeşitli atölye ve sergiler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğin sadece bir takvim dönemini değil, toplumsal farkındalığı güçlendiren ve yaşamanın güzelliğini hatırlatan özel bir anı simgelediğini dile getirdi. Dedetaş, "Özel gereksinimli ve engelli bireylerin gözlerinizdeki ışıltı, bizim yolumuzu aydınlatıyor. Üsküdar Belediyesi olarak, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, hak ettiğiniz hizmetleri sunmak ve daha erişilebilir bir Üsküdar inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Özel gereksinimli ve engelli bireylerimizin hayata katılmasına yardımcı oluyoruz"

Üsküdar Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine, kişisel özellikleri dikkate alınarak ve bilimsel yöntemler kullanılarak katkıda bulunduklarını vurgulayan Dedetaş, şöyle devam etti:

"Engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi ve engellilere özel hobi bostanı ile faaliyet gösteren merkezimiz, ortalama aylık 888 seans ile 11 bin 606 özel gereksinimli komşumuza hizmet sunuyor. Tebessüm Kahvelerimiz ise toplamda 2 şubeden oluşmakta ve 12 down sendromlu personeliyle hizmet veriyor. Üsküdarlılara içten bir tebessümle hizmet sunan kafelerimiz ile özel gereksinimli ve engelli bireylerimizin hayata katılmasına yardımcı oluyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz akıllı bastonların, ihtiyaç sahibi komşularımızın hayatını kolaylaştırmasını umuyorum. Daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz engelli çocuğu olan annelerimize 5 bin lira bakım desteği projemiz için de başvuruları topladık, ödemelere çok kısa süre içerisinde başlayacağız. Engelliler Haftası'nın, daha kapsayıcı, erişilebilir ve adil bir toplum için farkındalık oluşturmaya katkı sağlamasını diliyor, özel gereksinimli ve engelli bireylerimiz ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum."

"Sinem Başkan'a çok teşekkür ediyoruz"

WeWALK Kullanıcı Deneyimi Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojinin engelli bireylerin yaşamına nasıl entegre edildiğine dikkat çekerek, "Akıllı bastondan da öte biz görme engellilerin sosyal hayattaki her noktaya eşit ve tam katılımlarını destekleyecek teknolojiler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. We Walk olarak yüzyıllardır kullanılan geleneksel bastonu teknolojiyle buluşturduk ve bugün buradaki görme engelli arkadaşlarımıza Üsküdar Belediyesi destekleriyle akıllı bastonları hediye edilecek, bunun için Sinem Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ahşap, filografi, kaligrafi, yüz boyama, ahşap baskı ve ebru sanatı atölyeleri de yapıldı. Ayrıca Kadın El Ürünleri Pazaryeri Projesi (KÜP) Sergisi, Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi ile Üsküdar Kadın Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) atölye çalışmaları ve inovasyon atölyeleri de büyük ilgi gördü.

Engelsiz Yaşam öğrencisi görme engelli Tuana Şahin, sahne aldığında ise duygusal anlar yaşandı. Şahin, bağlama ekibi eşliğinde "Çalın Davulları" ve "Deniz Üstü Köpürür" adlı şarkılarla dinleyenleri hüzünlü bir yolculuğa çıkardı. Günün sonunda ise halk oyunları atölyesi öğrencileri, zeybek, halay ve horon gibi geleneksel dansları sergileyerek programa renk kattı.

Program kapsamında görme engelli hak sahiplerine akıllı bastonları, Başkan Dedetaş tarafından takdim edildi.