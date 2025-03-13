Üsküdar Belediyesi'nde Kenan Alpay Hakkında Disiplin Soruşturması - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde Kenan Alpay Hakkında Disiplin Soruşturması

Üsküdar Belediyesi\'nde Kenan Alpay Hakkında Disiplin Soruşturması

Üsküdar Belediyesi, Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay hakkında, Mustafa Kemal Atatürk ve çeşitli siyasetçilere yönelik aşağılayıcı paylaşımları sebebiyle disiplin soruşturması başlattı ve Alpay'ı görevden uzaklaştırdı.

13.03.2025 18:49  Güncelleme: 19:05
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(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görev yapan Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Alpay'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve çeşitli siyasi parti liderleri ve temsilcilerini eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı nitelikte beyan ve paylaşımları olduğu ortaya çıkmıştı.

Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlğü'nde görev yapan Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay'ın disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine ve yine çeşitli siyasi parti liderleri ile temsilcilerine yönelik olarak eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı veya kamu görevlilerinin ödev ve sorumlulukları ile bağdaşmayan nitelikte beyanları ve paylaşımları olduğu iddiasıyla belediyemizde çalışan bir kamu görevlisinin halen daha Belediyemizde istihdam edildiğine yönelik haber ve eleştirilere yer verilmiştir.

Belediyemiz, kamu kaynağı kullanarak, kamu hizmetleri yerine getirmekte olup, tüm yönetici ve personeli ile anayasa ve yasalara uymakla yükümlü bir kamu kurumudur. Bu kapsamda, söz konusu haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İddialarda adı geçen kamu görevlisi, 2024 yerel seçimlerinden önce, 15 Ekim 2013 tarihinde işe alınarak devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlanmıştır. Anılan kamu görevlisinin daha önceki tarihlerde yaptığı beyanları ve paylaşımları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yapılmış, disiplin ihlalinin karşılığı olarak memurluktan çıkarılma cezası ile cezalandırılması gerektiği kanaatiyle gereğinin takdiri için soruşturma dosyası tamamlanarak bu cezayı vermeye yetkili kurum olan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna dosyası 22/01/2025 tarihinde gönderilmiştir. Bundan sonraki süreç yasal mevzuat uyarınca İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin kurulunca karara bağlanacaktır.

Bununla birlikte anılan kamu görevlisinin bir televizyon kanalında ve sosyal medya hesabı üzerinden disiplin yaptırımı gerektiren davranış, beyan ve paylaşımlarına devam ettiği iddiası nedeniyle bunlar hakkında da ayrı bir disiplin soruşturması başlatılmış olup, disiplin soruşturmasına konu paylaşım ve iddiaların ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması başkanlıkça uygun görülmüş ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde Kenan Alpay Hakkında Disiplin Soruşturması - Son Dakika

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