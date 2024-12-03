(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi tarafından üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere 15 bin lira burs desteğine ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Başvurular, 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü 17.00'ye kadar yapılabilecek
"İlk Bursum" projesi kapsamında 18-25 yaş arasındaki öğrencilere destek sağlamayı hedefleyen Üsküdar Belediyesi, eğitim, barınma ve yaşam maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle zor durumda kalan; üniversitenin ön lisans ve lisans bölümlerinden birine ilk kez yerleşen öğrencilere destek için harekete geçti. Bu kapsamda, 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi "uskudar.bel.tr" adresinden alacak.
Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Başvuru koşulları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18-25 yaş arasında olmak
-Öğrenci veya ailesinin ikamet adresi Üsküdar'da olmak
-Lisans ve ön lisans bölümüne yerleşmek
-Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak
-Örgün eğitim alıyor olmak
-Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 15 Bin Lira Burs Desteği - Son Dakika
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