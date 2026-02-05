Üsküdar Belediyesi, "Baba Destek Programı"Nı Hayata Geçiriyor - Son Dakika
Üsküdar Belediyesi, "Baba Destek Programı"Nı Hayata Geçiriyor

05.02.2026 16:57  Güncelleme: 18:56
Üsküdar Belediyesi, AÇEV ve ÜKAD iş birliğiyle 3-6 yaş arası çocuk sahibi babalar için 'Baba Destek Programı'nı hayata geçiriyor. Programa katılım ücretsiz ve başvurular 6-28 Şubat tarihlerinde alınacak.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) iş birliğiyle, 3-6 yaş arası çocuk sahibi babalar için "Baba Destek Programı"nı hayata geçiriyor.

Üsküdar Belediyesi, aile ve yaşam odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde AÇEV ve Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi iş birliğiyle "Baba Destek Programı"nı başlatıyor. İcadiye Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek eğitim programında babaların çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurması ve pozitif davranış modelleri geliştirmesi hedefleniyor.

Programa başvurular, 6 Şubat'ta başlayacak ve 28 Şubat Cumartesi günü sona erecek. 3-6 yaş grubunda çocuğu olan babalar için özel olarak hazırlanan programa katılım tamamen ücretsiz olacak. Program, haftada bir gün 1 buçuk saatlik saatlik seanslar şeklinde toplam 13 hafta sürecek. Talebe göre yeni sınıflar da açılabilecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için 'uskudar.bel.tr' resmi web adresini ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

