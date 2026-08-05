Üsküdar\'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı Geçti

ÜSKÜDAR Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleşen başkan vekili seçiminin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.

'YENİ PARTİ İLÇE BAŞKANININ BURADAKİ TAVRI VE TEHDİTLERİNİN SEBEBİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Özdemir, "Bugün Üsküdar Belediye Meclisinde önemli bir seçim yapıldı. Daha önceki belediye başkanvekillikleri seçimlerinde olduğu gibi bugün de Yeni Parti İl Başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Yeni Parti'nin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil. Birincisi, Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavrı ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil. Çünkü burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarından oluşan meclis üyelerince bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı" dedi.

'SEBEPSİZ YERE AK PARTİ ADAYIMIZIN OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI, BU KAMERALARA DA GÖSTERİLMEDİ'

Özdemir, "Tabii şöyle bir durum oldu, üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu, hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Baskı ve tehditle oradaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN GRUBUNA YENİ PARTİ İL BAŞKANI HANGİ SIFATLA GİRMİŞTİR?'

Özdemir, "Şunu ifade edelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti; burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir. Ayrıca bu baskı ve zulmün haricinde, meclis üyeleri salona girdiğinde yine başka bir partili ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesini kovmuştur. Sen ne hakla buradaki meclis üyesine müdahale edebilirsin? ve burada ciddi tartışmalar yaşanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Özdemir son olarak, "Sonrasında, değerli arkadaşlar, seçime geçilmiştir. Bu tiyatro devam etmiştir. Çünkü bu hukuksuzluğu sürdüren Yeni Parti il başkanı, ilçe başkanı ve buradaki tiyatrocular, işaretli bir pusulayı sorunlu gördükleri isimlere vermişlerdir. Bunlardan bir tanesini de Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi tespit etmiştir. Kendisinin 'Benim pusulamda işaret vardır, bununla alakalı bana yeni pusula verin.' demesine ve bizim de burada itirazlarımız olmasına rağmen; seçimin gizlilik ihlalini sağlaması sebebiyle iptal sebebi olan bir uygulamayı, milli şefin akrabası meclis başkanı tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir. ve o oyu sandığa attırmıştır. Bu seçim hukuk karşısında, itirazlarımızla geçersiz olacaktır diye düşünüyoruz. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonrasında oylamalar açığa çıktığında zaten bu baskı, tehdit ve şantajların karşılığında bazı meclis üyelerini sindirdiklerini gördük. İlaveten sizler de gördünüz, dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nın şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.