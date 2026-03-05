Üsküdar'da Borçlanma Yetkisi Kabul Edildi - Son Dakika
Üsküdar'da Borçlanma Yetkisi Kabul Edildi

Üsküdar\'da Borçlanma Yetkisi Kabul Edildi
05.03.2026 20:08
Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkanına bütçenin %10'una kadar borçlanma yetkisi verdi.

Üsküdar Belediye Meclisinde, belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin gündem maddesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Üsküdar Belediye Meclisi mart ayı ikinci toplantısı, Meclis 2. Başkan Vekili Güllü Saran'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Usta, dün belediye binasında yetkili sendika tarafından düzenlenen protesto gösterisi ve açıklama üzerine konuşma yaptı.

Belediyede yaşanan sürecin, memurlarla yürütülen sosyal denge sözleşmesi görüşmelerinden ibaret olduğunu belirten Usta, şunları söyledi:

"Bu sözleşmede, kanunla belirlenmiş bir sosyal denge tazminatı tavanı bulunmaktadır ve bu oran günümüz ekonomi koşullarında memurlarımız açısından yetersiz kalmaktadır. Memurlarımızın talepleri de bu sınırın yarattığı mağduriyetlerin giderilmesine yöneliktir. Altını açıkça çiziyoruz ki ortada maaşını alamadığı için eylem yapan bir çalışanımız yoktur. Bu gerçeğin bilinmesine rağmen farklı bir tablo çizmek çalışanların emeğini de kamuoyunu da istismar etmektir."

"Üsküdar Belediyesi kendi kararlarını alabilecek bir yapıya sahiptir"

AK Parti Grup Başkanvekili Vefa Yunus Taylan ise belediyedeki eyleme ilişkin sendikanın açıklamasına ve orada dile getirilen taleplere bakmak gerektiğini söyledi.

İşçiler adına konuşan sendika yetkilisinin açıklamalarını aktaran Taylan, şöyle konuştu:

"Sendika yetkilisi, belediye yetkililerinin kendilerine CHP Genel Merkezi'nin talimatları doğrultusunda şu anda anlaşmaya varamadıklarını dile getiriyor. Üsküdar Belediyesi bağımsız bir kuruluştur ve kendi kararlarını alabilecek bir yapıya sahiptir. Hiçbir şekilde bir siyasi partinin genel merkezinden ya da herhangi bir yapıdan talimat almak suretiyle emekçinin hakkını örseleyecek, onu yok sayacak bir tavır içerisine giremez."

Taylan, belediyeyi yöneten CHP'lilerin icra makamına geldikten sonra her aksamada bahane üreterek, topu merkezi idareye attığını belirterek, sürecin mali disiplin içerisinde yönetilmesi ve ocak ayından itibaren bekleyen toplu iş sözleşmesinin de bir an önce imzalanması gerektiğini vurguladı.

Oturumu yöneten Meclis 2. Başkan Vekili Saran da yönetim olarak personellerin demokratik haklarını kullanmasını doğal karşıladıklarını ve bu tür durumlarda herhangi engelleyici tutuma girmediklerini söyledi.

Sosyal denge düzenlemesiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirten Saran, "Biz eylem yaptı diye kimseyi işinden atmıyoruz, kapının önüne de koymuyoruz. Çok yakında personelimizin memnuniyetini sağlayacak bir anlaşma imzalayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından geçilen gündem maddeleri ise karara bağlandı.

Meclisin pazartesi günkü oturumunda tartışmalara yol açan, belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: AA

