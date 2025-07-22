Üsküdar\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Üsküdar'da bir binanın çatı katında barbeküden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki barbeküden sıçrayan alevlerin ahşap aksamları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen bina sakinleri başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan binada oturan bir kişi, hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasar oluştu.

Yangına müdahale eden çevredeki binanın güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, kulübede çatıya doğru bakarken dumanları fark ettiğini söyledi.

Ferhatoğlu, "Yukarı çıktık, hortumla çatı katındaki alevleri söndürmeye çalışıyorlardı. Yerden aldığım tişörtle adamın ağzını kapattım. İki kişilerdi, aşağıya indirmeye çalıştık, inmediler. İtfaiye gelene kadar yangını söndürmeye çalıştılar. Sonra itfaiye geldi, bir daha çıkıp indirdim aşağıya. İtfaiyeciler yangını söndürdü. Yangın barbeküden dolayı çıktı." dedi.