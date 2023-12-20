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Üsküdar'da Yol Çalışması Sırasında Patlayan Doğal Gaz Borusu Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Üsküdar'da Yol Çalışması Sırasında Patlayan Doğal Gaz Borusu Yangını Kontrol Altına Alındı

Üsküdar'da yapılan yol çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü ve patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaşlar, çalışma ekibine tepki gösterdi. Ayrıca, bölgede doğal gaz altyapısında hasar olduğu için gaz kesintisi yaşanıyor.

Üsküdar\'da Yol Çalışması Sırasında Patlayan Doğal Gaz Borusu Yangını Kontrol Altına Alındı
20.12.2023 - 15:43,
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Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi.

Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.

Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.

Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Üsküdar'da Yol Çalışması Sırasında Patlayan Doğal Gaz Borusu Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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