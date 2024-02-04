Üsküdar\'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İmamoğlu'ndan Para Aldıkları İddiasına Yanıt Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt verdi. Altınöz, İmamoğlu'dan para aldıkları iddialarına canlı yayında cevap vermek istediğini belirtti. Ayrıca Altınöz, İmamoğlu ile hiç görüşmediğini ve CHP'den herhangi bir görüşme talebinin olmadığını ifade etti.