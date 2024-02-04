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Üsküdar'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Üsküdar'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Üsküdar\'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçti. Üsküdar'da drift yapan sürücü C.Y.D. yakalandı ve 21 bin 468 lira para cezası kesildi. Ayrıca, daha önce aynı ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi.

04.02.2024 13:17
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Üsküdar'da, drift yapan sürücüye 21 bin 468 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Üsküdar Rasathane Caddesi'nde 34 CEM 222 plakalı aracı kullandığı belirlenen sürücü C.Y.D. yakalandı.

C.Y.D'ye 21 bin 468 lira para cezası kesilirken, 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA

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