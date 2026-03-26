Üsküdar'da İnşaat Alanında Yangın

Üsküdar'da bir inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak'ta yer alan inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokakta önlem alınırken, itfaiye çalışanları yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.