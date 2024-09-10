Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti

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Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.

Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.