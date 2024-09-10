Üsküdar'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Öldürüldü - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Öldürüldü

Üsküdar\'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Öldürüldü

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın yaya olarak kaçtığı olayda Kemal Çağlar Temel hayatını kaybetti.

10.09.2024 16:14
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ÜSKÜDAR'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Temel aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

İŞ YERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" dedi.

Başka bir görgü tanığı da 'Tam arkasına döndüğü sırada arkasından ateş etti" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor

Kaynak: DHA

Kemal Çağlar, Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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