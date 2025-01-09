Üsküdar'da Lüks Villaya Hırsızlık: 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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Üsküdar'da Lüks Villaya Hırsızlık: 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Üsküdar\'da Lüks Villaya Hırsızlık: 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Üsküdar'da Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasına giren hırsızların, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

09.01.2025 16:12  Güncelleme: 16:16
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ÜSKÜDAR'da iş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasına girerek yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte bir miktar ziynet eşyası ele geçirilirken polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam edildiği öğrenildi.

Olay, 28 Aralık'ta Burhaniye Mahallesi Tunus Mahmut Paşa 1. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün tel örgülerle çevrili, güvenlikli sitedeki villasına giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasayı çalarak kaçtı. Son anda güvenlik görevlilerinin fark ettiği hırsızlar, yaşanan kovalamacaya rağmen yakalanamadı. Güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandıkları aracın plakasına ulaşan polis, ikiz plaka takılarak kullanılan otomobili takip ederek şüphelilerden Musa B.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 25 suç kaydı bulunan şüphelinin sorgusunun ardından çalıntı malları satın aldığı öğrenilen Nihat D.'de yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin hırsızlıkla ilgili suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis operasyonunda villadan çalınan ziynet eşyalarının bir bölümünün de ele geçirildiği belirtilirken olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Fikret Öztürk, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Üsküdar, Ekonomi, Güncel, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Lüks Villaya Hırsızlık: 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika

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