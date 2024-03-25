Üsküdar'da Metrobüs Arızası Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

Üsküdar'da, metrobüsün arızalanması nedeniyle haftanın ilk işi günü sabah saatlerinde Altunizade durağında yoğunluk oluştu.
Alınan bilgiye göre, Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.
Arıza nedeniyle seferler aksadı, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.
Seferler yapılamadığı için metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.
Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.
İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
Yoğunluk nedeniyle Altunizade metro durağının metrobüse giden çıkışlarında ve bazı aktarma merkezlerinde sıra oluştu.
Duraklarda bekleyen ve gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan aksaklığa tepki gösterdi. Görevlilerden seferlerin durumunu öğrenen bazı yolcular, alternatif toplu taşıma araçlarına yönelmek zorunda kaldı.
Arızaya ilişkin sosyal medyadan fotoğraf ve görüntü paylaşan bazı vatandaşlar, toplu taşımadaki aksamaların önüne geçilmesini İBB yetkililerinden talep etti.
Metrobüs seferlerinde aksamanın etkisiyle bu güzergahı kullanıp işe ve okullarına giden vatandaşlar özel araçlarını tercih etti.
Bu nedenle Altunizade ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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