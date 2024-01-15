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Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Üsküdar'da bir motosiklete çarparak sürükleyen ve motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Can K. tutuklandı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, olay anında sadece ses duyduğunu belirtti ve pişman olduğunu ifade etti.

Üsküdar\'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
15.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 15:02
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Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Can K. tutuklandı.

Otomobiliyle dün ilerleyen sürücü Can K. Acıbadem Kavşağı yakınında bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalarak sürüklenen, henüz ismi öğrenilemeyen motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak, Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Can K, Kadıköy istikametine doğru giderken çevre yoluna geldiğinde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüğünü, viraja girdiği esnada bir ses duyduğunu belirtti.

Ses duyduğu yere doğru gittiğinde yerde yatan birini gördüğünü aktaran şüpheli, kaza anında herhangi bir motosiklet görmediğini kaydetti.

"Olay nedeniyle pişmanım"

Şüpheli Can K, olay sonrasında arkadaşını arayıp ambulansı çağırmasını istediğini anlatarak, "Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum. Söylediğim gibi olay anında sadece ses duydum. Olay nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Can K. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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Motosiklet, Üsküdar, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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