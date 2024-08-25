Üsküdar'da motosikletli kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da motosikletli kaza: 2 yaralı

Üsküdar\'da motosikletli kaza: 2 yaralı

Üsküdar'da D-100 yan yolda meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir kişi yol temizlik aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

25.08.2024 04:29
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ÜSKÜDAR, D-100 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, yol temizlik aracına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar istikametine seyir halinde olan Yasin Tepe'nin kullandığı 20 V 0285 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İBB'ye ait yol temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Yasin Tepe ve Kaan Murat Ergün yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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