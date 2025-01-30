Üsküdar'da motosikletlinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

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Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Can Karaoğul'un yargılandığı davada bilirkişi raporu açıklandı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Olayla ilgili İTÜ Trafik Kürsüsü tarafından mahkemeye gönderilen son rapor dosyaya konuldu.

Bilirkişi heyetinin ikili olasılık üzerine görüş bildirdiği raporda, birinci durumda, motosiklet sürücüsünün, otomobilin seyir halinde olduğu şeride yeterli takip aralığı bırakmadan geçmesi durumunda manevrasını yanlış yaptığı ve otomobilin şeridine tecavüz ettiği görüşüyle asli kusurlu, otomobil sürücüsünün ise fren veya direksiyon tedbirleri almadığı, dolayısıyla aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Raporda, ikinci durumda ise motosiklet sürücüsünün, otomobilin seyir halinde olduğu şeride yeterli takip aralığı bıraktıktan sonra geçmesi durumunda, otomobil sürücüsünün aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği mütalaasıyla önünde seyreden motosiklete arkadan çarptığı için asli kusurlu, maktulün ise arkadan gelip çarpan otomobile karşı alabileceği herhangi bir tedbir bulunmadığı için kusursuz olduğu ifade edildi.

Raporda sonuç olarak, "Taktiri mahkemeye ait olmak üzere, yukarıda açıklanan hususlar muvacehesinde olayın, 1. durum gerçekleşmesi halinde motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'ün asli kusurlu, otomobil sürücüsü Can Karaoğul'un tali kusurlu; 2. durumda gerçekleşmesi halinde motosiklet sürücüsü Mustafa Gül kusursuz, otomobil sürücüsü Can Karaoğul'un asli kusurlu bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Feridun Günbegi, "Her ne kadar bilirkişiler ikili olasılık üzerinde rapor vermişler ise de sanık savunması olarak dosyaya sunulan görüntülerin, net olmaması nedeniyle kusur durumlarına ilişkin rapora esas olamayacağını düşünüyoruz. Biz kendi çabalarımızla görüntüleri netleştirdik. Net görüntülere bilirkişi raporunda değinilmemiştir. Netleştirilmiş görüntülerle yeniden kusura ilişkin bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz. İhtiyaç duyulursa Jandarma Kriminal aracılığıyla görüntüler netleştirilsin ve sonrasında yine bilirkişi heyetine dosya gönderilsin." dedi.

Ara kararını açıklayan hakim, dosya içerisindeki orijinal görüntüler ile sanık müdafileri ve katılan vekillerinin sunmuş olduğu olay anına ait görüntülerin Jandarma Kriminal'e gönderilerek netleştirilmesini, sonrasında İTÜ bilirkişi heyetinden bu hususun yeniden değerlendirilerek ek rapor hazırlamasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu

Üsküdar'da 15 Ocak'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen Can Karaoğul yönetimindeki 34 ECJ 642 plakalı otomobil, Acıbadem Kavşağı yakınında Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gül, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından tutuklanan Karaoğul, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Karaoğul'un olay sırasında 2,37 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.