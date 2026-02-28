Üsküdar'da Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üsküdar'da Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Yaralı

28.02.2026 04:14
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobilin lokantaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PH 7536 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir lokantaya girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerine giren otomobil ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Kaynak: AA

Üsküdar'da Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Yaralı

Üsküdar'da Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Yaralı
