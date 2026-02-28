İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobilin lokantaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PH 7536 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir lokantaya girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İş yerine giren otomobil ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Yaralı - Son Dakika
