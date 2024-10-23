Üsküdar'da Polisle Emekli Albay Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Üsküdar'da Polisle Emekli Albay Arasında Silahlı Çatışma

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Emekli albay ve oğlu, polise saldırdı; karşılık veren polis ateş açtı, ikisi de ağır yaralandı.

23.10.2024 17:03
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(İSTANBUL) - Üsküdar'da sabah saatlerinde yaşanan ve polisle, emekli bir albay ve avukat oğlu arasında yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet açıklamasında emekli albay ve oğlunun çekiç ve silahla polise saldırdığı ileri sürülmüş, polisin de karşılık vermesi sonrasında çatışma yaşandığı belirtilmişti. Olayda yaralanan emekli albay Kadir Okatan'dan 7 kurşun çıkarıldığı, avukat oğlu Yaşar Tarık Okatan'ın başına da bir kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Olay anında çekilmiş görüntülere göre; olay, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde 08.08 sıralarında meydana geldi. Görüntülere göre, park halinde bekleyen beyaz rekli aracın yanında duran bir başka araçtan önce emekli albay Kadir Okatan iniyor ve park halindeki aracın ön kapısına yöneliyor, bir süre sonra da avukat oğlu Yaşar Tarık Okatan da iniyor ve aynı araca yöneliyor. Bu sırada açılan ateşle önce Yaşar Tarık Okatan yola yığılıp hareketsiz kalıyor. Polis aracının arka koltuğundan çıkan polisin ateşiyle de emekli albay yere yığılıyor.

Olay anı güvenlik kamerasında

Görgü tanıkları ve Okatan ailesinin yakınlarından edinilen bilgiye göre, olaydan sonra Kadir Okatan ve oğlu Yaşar Tarık Okatan yakındaki iki ayrı hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan emekli albaydan 7 kurşun çıkarıldığı, avukat oğlunun da başına kurşun isabet ettiği ve ikisinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Okatan ailesinin kız çocuklarından birinin geçtiğimiz aylarda sözlü tacize uğradığı, aile ile taciz şüphelisinin ailesi arasında mahkemeye yansımış bir husumet olduğu ve ailenin olası bir saldırıya karşı tedirginlik yaşadığı belirtildi.

Olaya ilişkin ANKA'ya bilgi veren bir semt sakini, emekli albay Kadir Okatan'ı 10 yıldır tanıdığını, sessiz, sakin biri olduğunu belirterek, olaydan hemen sonra olay yerinde yerde yatarken gördüğünü belirterek şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getirdi.

Emniyet: Polis, saldırıyı men etmek için ateş açtı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisle, emekli albay ve oğlu arasında neden tartışma çıktığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 23.10.2024 tarihinde Üsküdar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana gelen 'silahlı yaralama' olayı ile ilgili olarak; Olayda; 2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.'nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır. Yaralı şahısların hastaneye intikali sağlanmış, şahısların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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