Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısında yangın çıktı

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binanın kubbesi alevlerin etkisiyle zemine düştü. Yangın, 24 araç ve 70 personel ile yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Üniversite yetkilileri, olaya hızlı müdahale eden ekiplere teşekkür etti ve devletin sağladığı destek sayesinde zararın minimize edildiğini belirtti.

10.07.2024 15:13
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Üsküdar'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Tıbbiye Caddesi'ndeki üniversitenin tarihi binasının çatında çalışmaları esnasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangın 24 araç 70 personelle yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Üniversiteden açıklama

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İBB itfaiye ekiplerine, emniyet teşkilatına ve sahada olan üniversitenin ilgili birimlerine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır."

Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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