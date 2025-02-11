Üsküdar\'da Sevgi Pazarı Etkinliği: El Emeği ve Sosyal Sorumluluk

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ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından 13-16 Şubat tarihlerinde 'Sevgi Pazarı' etkinliği gerçekleşecek. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında hazırlanan renkli stantlarla ziyaretçilerini ağırlayacak

Mimar Sinan Meydanı'nda 13-16 Şubat tarihlerinde, 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Sevgi Pazarı etkinliği, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında hazırlanan renkli stantlarla ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte; Mum Atölyesi, Hediye Paketleme Atölyesi, Kurabiye Atölyesi ve Boyama Atölyesi gibi interaktif etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sevdiklerine sunma şansı bulacak. ÜSMEK ve KÜP projeleri kapsamında hazırlanan el emeği ürünler, ziyaretçilere hediye seçenekleri sunarken, Tebessüm Kahvesi de konuklarına içten ve keyifli bir mola fırsatı sağlayacak.

LÖSEV TARAFINDAN STANT KURULACAK

Etkinliğin en anlamlı köşelerinden biri ise LÖSEV tarafından kurulacak stant olacak. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bu alan, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmayı amaçlayan çalışmalarıyla farkındalık yaratacak.

Üsküdar Belediyesi, Kadın el emeği ürünlerini keşfetmek, atölyelerde yaratıcılığını ortaya koymak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek ve sevdiklerine kendi elleriyle hazırladığı hediyeleri sunmak isteyen herkesi bu özel etkinliğe bekliyor.