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Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Üsküdar'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 35 gram Skunk, 39 bin 750 lira para ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
15.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:53
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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 2 kilo 35 gram Skunk, 39 bin 750 lira para ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığı çalışmada, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bir evde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. İncelemeler sonucunda 12 Ocak Cuma günü adrese düzenlnen operasyonda, T.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 2 kilo 35 gram Skunk uyuşturucu madde, 39 bin 750 lira para ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ya da Kullanmak ve Tehdit" suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Üsküdar, Uyuşturucu, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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