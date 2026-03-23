Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

ÜSKÜDAR'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 695 adet sentetik hap, satışa hazır 263 paket marihuana ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik Üsküdar'da yürütülen çalışmalarda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevresinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen A.R.N. (18) isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 18 Mart'ta şüphelinin bir araca bindiği sırada aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan A.R.N. ile M.Ç. (35) isimli şüpheliler araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından iki şüpheli de yakalandı. A.R.N.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda 695 adet sentetik hap, satışa hazır 263 paket marihuana, 4 hassas terazi ve 17 bin 400 lira ele geçirildi. Yapılan incelemede, M.Ç.'nin uyuşturucu madde satın almak amacıyla A.R.N. ile aynı araçta bulunduğu, iki şüphelinin sanal medya üzerinden iletişime geçtiği belirlendi.

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.R.N. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 19 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.