Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Ünalan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli A.S.K'nin (35) yakalandığı operasyonda, çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde, sera şeklinde uyuşturucu imal edilen düzenek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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