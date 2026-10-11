Üsküdar’da Filistin Dayanışma Günleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar’da Filistin Dayanışma Günleri sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar’da Filistin Dayanışma Günleri sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Kubilay Karadeniz: "Stantların içerisinde Filistin temalı ürünlerimiz ve gıdalarımız vardı. Bunlar satılarak elde edilen gelirler, kurumlarımızın yürütmüş olduğu Filistin ve Gazze içindeki çalışmalara aktarılacak" "Halkımızla Filistin halkı arasında bir dayanışma köprüsü kurduğumuzu umuyoruz"

Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen "Filistin Dayanışma Günleri"nin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde, Üsküdar Meydanı'ndaki Yeni Valide Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğin son gününde vatandaşlar kurulan stantları gezdi.

Tekstilden gıdaya çeşitli ürünlerin yer aldığı stantları inceleyen ziyaretçiler, kermesten alışveriş yaptı.

Etkinlik alanında, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen hazırlanan mezarlar da sergilendi.

Toprakla oluşturulan mezarların başlarına ölen çocukların fotoğraflarının yanı sıra isim ve yaşlarının yazılı olduğu levhalar yerleştirildi. Temsili mezarlara oyuncaklar ve çiçekler bırakıldı.

Alanda "21 bin 500 çocuk şehit" ve "620 bin çocuk eğitimden mahrum" yazılı panolar da yerleştirildi.

"Minia Kudüs Tırı"nı ziyaret eden vatandaşlar, Filistin temalı fotoğraf sergilerini ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla hazırlanan farkındalık panolarını inceledi.

"+18 Gazze Simülasyonu VR deneyimi" ve çeşitli dijital hafıza çalışmalarının da yapıldığı alanda çocuklar için Filistin ve Kudüs temalı resim ve boyama atölyeleri, hafıza oyunları, hikaye etkinlikleri ve pankart hazırlama çalışmaları gibi özel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, etkinlik alanına asılan "Özgürlük Nöbeti" yazılı beyaz pankarta Gazze'ye ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin standında da Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Stantların içerisinde Filistin temalı ürünlerimiz ve gıdalarımız vardı"

Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Kubilay Karadeniz, AA muhabirine, etkinliği İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde Türk halkıyla Filistin halkı arasındaki dayanışmayı göstermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Filistin halkının yaşadığı yıkıma rağmen direncini kaybetmediğini belirten Karadeniz, etkinliği bu direnişe dikkati çekmek amacıyla planladıklarını ifade etti.

Karadeniz, programın 12 kurumun katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Burada çeşitli stantlar oluşturuldu. Bu stantların içerisinde Filistin temalı ürünlerimiz ve gıdalarımız vardı. Bunlar satılarak elde edilen gelirler, kurumlarımızın yürütmüş olduğu Filistin ve Gazze içindeki çalışmalara aktarılacak." dedi.

Kermes ve bağış çalışmalarından elde edilen gelirlerin Gazze'deki eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağını anlatan Karadeniz, "Bunun yanında yine sağlık kısmında Şifa Hastanesinin bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi, tadilatının yapılması gibi süreçlere dair burada kurumlarımız bağış topladılar. Yine Gazze'deki temel insani yardım ihtiyaçları üzerine de burada bir çalışma yürütüldü." diye konuştu.

Karadeniz, etkinlik kapsamında Filistin ve Kudüs bilincini artırmaya yönelik çalışmalar da yürüttüklerini, çocukların aktif katılım sağladıklarını söyledi.

Etkinliklerin 4. gününde çocukların kendi dövizlerini ve pankartlarını hazırladıklarına dikkati çeken Karadeniz, "Filistin için önemli sloganlar yazdılar ve burada küçük bir yürüyüş gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Karadeniz, program boyunca Filistin konusunda uzman isimlerin katılımıyla söyleşilerin, çeşitli grupların konserlerinin ve ezgi dinletilerinin düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan bütün kurumların elde ettikleri gelirleri Filistin halkına ulaştıracaklarını belirten Karadeniz, "Böylelikle halkımızla Filistin halkı arasında bir dayanışma köprüsü kurduğumuzu umuyoruz." dedi.

Karadeniz, etkinliğin toplumun farklı kesimlerinden ilgi gördüğünü, yabancı turistlerin de ziyaret ettiğini söyledi.

Söyleşiler, konserler, sergiler, çocuk atölyeleri ve dayanışma faaliyetleriyle 5 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayan program bugün sona erecek.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıKültür SanatKaradenizFilistinMarmaraÜsküdarGüncelGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor BM sessiz kalmadı Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak
16:21
MHP konvoyunda kaza Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
16:20
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
15:58
Vincenzo Montella’dan duygusal veda
Vincenzo Montella'dan duygusal veda
15:49
İkiz gibiler Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 16:35:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Üsküdar’da Filistin Dayanışma Günleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei