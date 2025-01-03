Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Yargılama Devam Ediyor

Üsküdar'daki kahvehanede 4 kişinin öldüğü olayla ilgili 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

03.01.2025 21:46
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Üsküdar'daki bir kahvehanede 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Karataş, Zeynel Karataş ve Mehmet Karataş katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Sidar Yiğit Kazan ile müşteki sanık Muhammed Kızılkayalı'nın da getirildiği duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

İzleyicilerin ve gazetecilerin alınmadığı duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuklar arasında yaşanan kavga sonrası aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'taki kahvehanede 23 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan ve caddeye taşan, Tamer Kazan, Ertan Kazan, Veli Hakan Karakol ve Okan Güner'in öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, tarafların tamamının olay yerine silahlı gelmesi hususu göz önüne alındığında, söz konusu toplanmanın barış yemeğinden çok taraflar arasında hesaplaşma amacıyla gerçekleştiği vurgulanarak, tarafların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik, karşı tarafı suçlayıcı nitelikte olduğu kaydedilmişti.

12'si tutuklu 13 sanık hakkında 4 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 4'er kez müebbet hapis talep edilen iddianamede, bu sanıkların ayrıca "silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, diğer 14 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye yardım etme" gibi suçlardan 10'ar yıl ile 65 yıl 6'şar ay arasında hapis cezaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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