Üsküdar\'daki Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi Restore Edildi

Üsküdar'daki "Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi" restore edilerek yeniden okurlarla buluştu.
Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen ve "Fatih'in Mahkemesi"olarak da bilinen eserin restorasyonuna, Üsküdar Belediyesince altı ay önce başlandı.
Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yapıyı 2014'de Yedi Hilal Derneğiyle beraber açtıklarını belirterek, "Bu güzel mekanı belediye başkanlığımızın henüz ilk aylarındayken hizmete açmıştık. Burası, 'Fatih'in Mahkemesi' olarak bilinen, ecdat yadigarı bir bina. Anadolu yakasının en eski mahkeme binası. Rivayete göre Fatih bir olaydan dolayı burada yargılanmış. İsmini oradan alıyor." dedi.
Türkmen, bina hakkında gerçek bir olaydan da bahsederek, "Bir zamanlar bu topraklarda, bu aziz vatanda ecdat yadigarı eserler haraç mezat satıldı. Vakıf malları talan edildi. Reddimiras dönemleri yaşandı. İşte, onlardan bir tanesi de bu bina. Buraları sattılar. Çok şükür, o zamanlardan şimdi bu eserlerin restore edilerek hizmete sunulduğu zamanlara geldik." ifadelerini kullandı.
"Cumhuriyet döneminde maalesef farklı amaçlarla kullanılmış bir yapı"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de yapının daha önce özel şahıslara ait olduğuna işaret ederek, "İlk olarak bu sorunu çözdük. Birçok tarihi eserin başına gelen bu sorunu rahmetli başkanımız Mehmet Çakır döneminde hallettik. Kültür, sanat hayatına ve öğrencilerin hizmetine sunduk. Üsküdar zaten, kültürün, eğitimin çok önemsendiği bir merkez. Bu mekanı restore ederek bu süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci ise yapının İstanbul'un kayıtlara geçen en eski mahkeme binası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Özellikle Cumhuriyet döneminde maalesef farklı amaçlarla kullanılmış bir yapı burası. Biz, burayı orijinal haline sadık kalmaya çalışarak restore ettik. 2006'da belediyemiz tarafından istimlak edilerek, kültürel amaçlı kullanıma açıldı. 'Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi' olarak ise 2014'te hizmete açıldı. Restorasyon teknolojisindeki gelişmeleri de dikkate alarak, bu güzel ve tarihi mekanı tekrar elden geçirmek istedik ve çok şükür hızlı ve başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayarak, bu önemli eseri Üsküdar'ımızın hizmetine sunduk."
Toplam 4 bin basılı kaynak ile okuyucularına hizmet verecek kütüphane, okuma salonlarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.
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