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Üsküdar Matbaası'nın 220. Yılı Sergiyle Anıldı - Son Dakika
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Üsküdar Matbaası'nın 220. Yılı Sergiyle Anıldı

Üsküdar Matbaası'nın kuruluşunun 220. yılı, sergiyle kutlandı. Sergide, matbaada basılan nadide eserler sergilenirken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, matbaanın Türkiye matbaacılığı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Üsküdar Matbaası, Osmanlı Türk modernleşmesine büyük katkılar sağlayarak Türk kültürüne önemli eserler kazandırdı.

Üsküdar Matbaası\'nın 220. Yılı Sergiyle Anıldı
29.12.2023 - 21:51,
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Türkiye'nin matbaa ve yayıncılık tarihine ışık tutan Üsküdar Matbaası, kuruluşunun 220. yılında sergiyle anıldı.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı ve Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, bu matbaada basılan nadide eserler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye matbaacılığının tarihinde Üsküdar'ın da bir yeri olduğunu belirterek, "18. yüzyılın sonlarında kurulan Mühendishane Matbaası bir süre çalıştıktan sonra 19. yüzyılın hemen başında yeni bir kimlikle Üsküdar'a taşınmış. Adı da Üsküdar Matbaası olmuş. İbrahim Müteferrika'nın Darütıbba'sından sonra kurulan ilk matbaalarından birisi de bu matbaadır. Burada modern Türkiye'yi inşa eden kuşakların okuduğu ya da yazdığı birçok eser basılır. Bu eserler bugün bizim için hazine değerindedir. Milli kültürümüz için de öyledir." dedi.

Bu matbaada basılan ilk eserlerden birisinin meşhur Cedid Atlas'ı olduğunu aktaran Türkmen, "Dünyada çok az sayıda bulunan eseri Üsküdar Belediyesinin arşivlerinden tesadüfen ortaya çıkartmıştık. Geçtiğimiz yıllarda aslına sadık yeniden basmıştık. O çalışma kültür dünyamızda ses getirmişti. Bizim Üsküdar Matbaası'na olan ilgimiz bu atlastan beri devam ediyor. 220. Yılında Üsküdar Matbaası adlı çalışmamız da bu anlamda hem şehrimiz hem kültür dünyamız için heyecan verici bir sergi ve kitap oldu." diye konuştu.

Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli de Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı'nın birinci yaşını kutladığını dile getirerek, "Bu bir yıl içinde pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Fakat böyle bir sergiyle ilk kez karşınıza çıkıyoruz. Üsküdar tarihine dair bir katkı sunmak ve Üsküdar Matbaası'na vefa borcunu ödeme niyetiyle böyle bir çalışmaya imza attık." ifadesini kullandı.

Üsküdar Matbaası, Osmanlı Türk modernleşmesinin hem kaynakları hem de meyveleri olarak değerlendirilebilecek birçok kitabı yayımlayarak Türk kültürüne büyük katkılar sağladı. Bu kitaplar bugün Üsküdar'ın tarihsel, kültürel kimliğini zenginleştiren yayınlar olarak görülüyor.

Sergide de Üsküdar Matbaası mahreçli erişilebilen tüm kitaplar uzmanların gözetiminde toplanarak kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Sahaflar Derneği ve Vakıf Katılım işbirliğiyle düzenlenen sergi, 28 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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