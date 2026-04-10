Üsküdar Meclisi\'nde 2025 Faaliyet Raporu Görüşüldü

Üsküdar Belediye Meclisinde 2025 Yılı Faaliyet Raporu tartışıldı.

Belediye Meclisi nisan ayı ikinci toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda, Cumhur İttifakı adına AK Parti Grup Başkan Vekili Vefa Yunus Taylan söz aldı.

Konuşmasının başında Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmaya değinen Taylan, masum olanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını, suç isnadı belli bir düzeyde olan varsa da adalet karşısında adil bir şekilde yargılanmalarını istedi.

Üsküdar Belediyesinin 2025'te 9 milyar liralık gelir bütçesi bulunduğunu, buna karşın 6 milyar 152 milyon lira gelir elde edildiğini dile getiren Taylan, şunları kaydetti:

"Neredeyse yüzde 34 civarında bir sapmadan bahsediyoruz. Gelirde biraz geniş ve rahat davranmış belediye yönetimimiz. Ancak giderde gayet cömert ve rahat davranmış. Normal şartlarda 6 milyar 152 milyon toplamışsanız, 6-7 milyar bandında bir harcama gerçekleştirirsiniz. Belediyemiz harcamadan hiç kısmamış ve toplamda 8 milyar 757 milyon Türk lirasını harcamış. Gelir kaleminde yüzde 68'lerde kalan belediye yönetimimiz, gider kalemlerinde yüzde 97 seviyesine çıkmıştır."

Taylan, Üsküdar Belediyesinin tarihinde bütçe gerçekleşme oranlarının yüzde 90-92'lerin altına düşmediğini, ayrıca belediyenin 42 yıllık tarihinde ilk kez kredi çekmek zorunda bırakıldığını söyledi.

AK Parti'li belediyelerin de borçlandığını ancak yapılan borcun bir karşılığı olması gerektiğini anlatan Taylan, Üsküdar Belediyesinin ise yatırım değil, maaş ve tediye ödemek için borçlandığını belirtti.

Seyircilerin laf atması nedeniyle oturuma ara verildi

Konuşması sırasında CHP'lilerin bulunduğu seyirci alanından "cami yapın" şeklinde laf atılması üzerine Taylan, "Bizim değerlerimize, bizim kutsal mekanlarımıza kim laf ediyorsa zabıtamız derhal onu buradan çıkarsın. Bu şekilde devam edemeyiz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da, "Arkadaşlar bu belli bir plan çerçevesinde yapılan bir sabotajdır. Lütfen bu sabotaja gelmeyin. Sizin burada bu meclisi dinlemeniz çok kıymetlidir." dedi.

Seyirci bölümündeki gerginliğin devam etmesi üzerine, oturuma bir süre ara verildi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Taylan, geçen yıl Üsküdar Belediyesinin 10 yeni park hedeflediğini, ancak 2 yıl geçmesine rağmen ilçeye bir metrekare yeni bir yeşil alan katılmadığını aktardı.

Üsküdar'ın iki yılda yollarında çukurlaşma, kaldırımlarında bozulmalar yaşandığını ancak bunlara gerekli müdahalelerin yapılmadığını belirten Taylan, iş ve asfalt makinelerinde kullanılmak için alınan yakıtların da iptal edildiğini ifade etti.

"Sosyal belediyecilik anlayışı rakamlarla ayaklar altına alınmıştır"

Belediyenin "sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal yardımları iki katına çıkardık" sloganını kullandığını dile getiren Taylan, şöyle konuştu:

"173 personeli bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün yıllık 2025 yılı için personel maliyeti 103 milyon Türk lirasıdır. Bunları tabii tahmini söylüyorum. 2025 yılı bütçesinde müdürlüğün bütçesi 600 milyon Türk lirası. İçerisinde personel maliyetinin de bulunduğu bu müdürlüğümüz 173 milyon Türk lirası harcamıştır. 103 milyonu personel. 70 milyon sosyal destek sağlanmış 2025 yılı içerisinde. Biz bütçedeki rakamları söylüyoruz. Üsküdar Belediyesi 2024 yılından önceki yönetimlerde sosyal belediyeciliğin merkezi halindeyken, bugün itibarıyla sosyal belediyecilik anlayışı rakamlarla ayaklar altına alınmıştır."

Taylan, Üsküdar Belediyesinin bugün itibarıyla bütçe disiplini açısından sınıfta kalmış bir belediye olduğunu ifade ederek, belediyenin mali krize sürüklendiğini savundu.

Belediye Başkanı Dedetaş'ın konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada salonda karşılıklı tezahüratlar atılması üzerine, oturumu yöneten Aral, AK Parti'li bir grubun olduğu bölümünün boşaltılmasını istedi.

Dedetaş'ın araya girmesi üzerine seyirciler yerinde kalırken, oturuma devam edildi.

"Gelir gider dengesizliği zam ve satış yapmadığımızdan kaynaklandı"

Belediye Başkanı Dedetaş, gelirlerinin enflasyon oranında arttığını ancak giderlerinin enflasyon üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Gider kalemlerinin çok olduğunu savunan Dedetaş, "Spor salonlarımız var. Bir önceki dönem bol bol yapılmış, sağ olsunlar. Hizmet üretmek gerçekten güzel ve takdire şayan bir şey. Ama planlaması yapılmazsa bu sorunları yaşıyoruz. Bunların yüzde 90'ı bir önceki dönemde yapıldı. Peki bunun sürdürülebilirliği düşünülmüş mü bunlar yapılırken? Düşünülmediğini evet görüyoruz şu anda. Gelir gider dengesizliği bir zam yapmadığımızdan, iki satış yapmadığımızdan kaynaklandı." ifadelerini kullandı.

Borçlanma yetkisi ve kredi çekilmesiyle ilgili eleştiriye de yanıt veren Dedetaş, zaman zaman nakit akışı problemlerinin yaşanabileceğini söyledi.

Kredi kullandıklarını dile getiren Dedetaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü çalışanımızın maaşını ödemek istiyoruz. Şu an belediyenin nakit akışında aksaklıklar oldu, sonra da olabilir. Yani bu belediyelerde ne ilk ne sondur. Ama benim ve bizim yönetimimizin bir basiretli tüccar olma durumundan kaynaklı, doğal olarak nakit akışını kontrol etmemiz ve burada personelimizin, taşeronlarımızın maaşı gibi konuları aksatmıyor olmamız lazım. Üsküdar'a hizmeti aksatmıyor olmamız lazım. Bu bir suç değildir."

Üsküdar'da 2026'da 10 bin metrekare yeşil alan üretimi hedefleri bulunduğunu ve bunun planlamasının da yapıldığını belirten Dedetaş, iki yıllık görev sürelerinin bu zamana kadarki yönetimlerle kıyaslanmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Dedetaş, sosyal desteklerle ilgili eleştirilere de yanıt vererek,"12 kaleme 300 milyon lira harcanmış. Biz ilave 9 kalem daha yapmışız sosyal destekte. Buna daha düşük bir bütçe ayırmışız. Bunun da suç olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Dedetaş, daha sonra 2025 Faaliyet Raporu'na ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından yapılan oylamada faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi