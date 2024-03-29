Üsküdar sahilinde mide bulandıran görüntü! Banka oturup ulu orta kendini tatmin etti

Denizli'de İki Araç Çarpıştı: İki Sürücü Yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler, hastanelere sevk edildi. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.