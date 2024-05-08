Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Küresel Ahlak Krizi Yaşanıyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Küresel Ahlak Krizi Yaşanıyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Küresel Ahlak Krizi Yaşanıyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyada bir ahlak krizi yaşandığını belirterek, 'Küresel olarak peygamber ahlakının en güzel örneği Gazze'de ortaya çıktı. Oradaki 2 milyon Müslüman, 2 milyar Müslümandan daha çok hizmet etti.' dedi.

08.05.2024 17:32
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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyada bir ahlak krizi yaşandığını belirterek, "Küresel olarak peygamber ahlakının en güzel örneği Gazze'de ortaya çıktı. Oradaki 2 milyon Müslüman, 2 milyar Müslümandan daha çok hizmet etti." dedi.

Üniversitenin NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) paydaşlığında düzenlenen "1. Nebevi Ahlak Sempozyumu Al-i Beyt Platformu Kuruluş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sempozyumu, ehlibeyt dernekleri ve vakıfları tarafından kendilerine iletilen talep doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatan Tarhan, "Önce, Hazreti Peygamberin Al-i Beytiyle ilgili çalışmalar üzerine toplantıyı planlamıştık. Daha sonra bu toplantıyı yapıyorsak bunu sadece bir anma toplantısı değil, aynı zamanda insanlara bir şey katan toplantı olsun diye düşündük ve Nebevi Ahlak Sempozyumları tarzında bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Tarhan, bundan sonra her yıl, peygamber ahlakının yaşanmasıyla ilgili neler yapabileceklerine bakacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an insanlığın yaşadığı bir ahlak kriz var. Küresel olarak peygamber ahlakının en güzel örneği Gazze'de ortaya çıktı. Oradaki 2 milyon Müslüman, 2 milyar Müslümandan daha çok hizmet etti. Peygamber ahlakını bütün safıyla yaşayan, samimiyetiyle, içtenliğiyle ve her şeye rağmen teröre bulaşmamalarıyla, böyle bir durumda Allah'a gönülden teslimiyetleriyle bunu gösterdiler."

"Ahlak, çıkar için kullanılmaz, doğru için yaşanır"

İnsanların bu güzel ahlaka ihtiyacı olduğunu aktaran Tarhan, "Ahlak, çıkar için kullanılmaz. Ahlak, doğru olduğu için yaşanır. Nebevi ahlakının özü de burada. Gönüller üzerine inşa ediliyor çünkü. Üniversite olarak bunu bilimsel metodoloji içerisinde ele alıp daha fazla insana ulaşabilmesiyle ilgili çalışma yapmak istedik. Hareket noktamız bu oldu." ifadesini kullandı.

Al-i Beyt Platformu usul ve esaslarının ön mutabakatının da imzalandığı toplantıda, Uluslararası Ehl-i Beyt Araştırma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Cesim Zeydanlı, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneği Genel Başkanı Seyyid Hüseyin Zerraki, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Öğretim Üyesi Mehmet Emin Koç, Munzur Üniversitesi Daire Başkanı ve Rektör Danışmanı Zeki Yıldız tarafından, "Değişen Dünyada Peygamber Ahlakı ve Ehlibeyt İrfanının Önemi" konusu ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Küresel Ahlak Krizi Yaşanıyor - Son Dakika

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