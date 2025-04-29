Üsküp\'te 9. Balkan Anestezi Günleri

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 9. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), Makedonya Anestezi Uzmanları ve Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (MSA) ile Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) iş birliğinde gerçekleşti.

Ana teması "Anestezi ve yoğun bakımda afetlere hazırlık" olan etkinliğe, Türkiye ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere Balkan ülkelerinden yaklaşık 190 sağlık uzmanı katıldı.

Küresel ölçekte artan afetler, salgınlar ve insani krizler doğrultusunda sağlık sistemlerinin dayanıklılığına odaklanılan programda; afet durumlarında anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetlerinin planlanması, kaynak yönetimi, hızlı müdahale stratejileri ve uluslararası iş birliği mekanizmaları ele alındı.

Ayrıca anesteziyoloji, yoğun bakım ve reanimasyon alanlarındaki güncel bilimsel gelişmeler, disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirildi.

Akademisyen ve uzman hekimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen panel, konferans, bilimsel sunum ve klinik uygulamalı eğitimlerde, bölgesel ve küresel ölçekte afetlere hazırlık konusunda ortak stratejiler geliştirilmesi hedeflenirken etkinlik, bölge ülkeleri arasında mesleki etkileşimi artırmanın yanı sıra ortak sağlık politikaları ve akademik iş birlikleri için de güçlü bir zemin oluşturdu.

Kongrenin açılış konuşmalarında, bilimsel dayanışmanın ve kriz anlarında sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun önemi vurgulandı, uluslararası bilimsel iş birliğinin gelişmesine ve özellikle Balkan coğrafyasında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik katkıların altı çizildi.

TİKA'nın desteğiyle düzenlenen bu kongrenin, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında sağlık diplomasisini güçlendiren ve afetlere hazırlık kapasitesini artıran önemli bir bilimsel buluşma olduğu ifade edildi.

Programın kapanışında, katkılarından dolayı TİKA'ya plaket verildi.