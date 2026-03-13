Üsküp\'te İftar Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından, Kuzey Makedonya'nın güney kesimindeki Dolneni Belediyesine bağlı Debreşte'de iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Sağlık Bakanı Azir Aliu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ramazan Toper, Kuzey Makedonya Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanı Tuğgeneral Lulzim Nuredini, Dolneni Belediye Başkanı Blerim İslami, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın her bir unsurunu bünyesinde ihtiva eden Kuzey Makedonya'nın etnik ve kültürel zenginliklerinden güç aldığını, barış içinde bir arada yaşama kültürü ile Balkanlar'a ve dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Dolneni'de de bu çok kültürlü dokunun ve toplumsal ahengin muhafaza edildiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirten Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk toplumu etnik ve kültürel zenginliklerinden güç alan Kuzey Makedonya'nın birlik ve kardeşlik ortamına her alanda gelişmesine önemli katkılar sunmakta, kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türk toplumu ayrıca Türkiye ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan en kuvvetli bağdır."

Ulusoy, Türkiye olarak bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'ya Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Okulları (TMV), Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarla kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla destek verdiklerini kaydetti.

Toper ise ramazan ayında bu iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslami de iftar programında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ramazan sofrasının kendilerini büyük bir aile olarak bir araya getirdiğini aktardı.