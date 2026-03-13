Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi

Üsküp\'te İftar Programı Düzenlendi
13.03.2026 22:48
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenledi. Katılımcılar arasında siyasiler ve iş insanları yer aldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından, Kuzey Makedonya'nın güney kesimindeki Dolneni Belediyesine bağlı Debreşte'de iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Sağlık Bakanı Azir Aliu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ramazan Toper, Kuzey Makedonya Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanı Tuğgeneral Lulzim Nuredini, Dolneni Belediye Başkanı Blerim İslami, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın her bir unsurunu bünyesinde ihtiva eden Kuzey Makedonya'nın etnik ve kültürel zenginliklerinden güç aldığını, barış içinde bir arada yaşama kültürü ile Balkanlar'a ve dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Dolneni'de de bu çok kültürlü dokunun ve toplumsal ahengin muhafaza edildiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirten Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk toplumu etnik ve kültürel zenginliklerinden güç alan Kuzey Makedonya'nın birlik ve kardeşlik ortamına her alanda gelişmesine önemli katkılar sunmakta, kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türk toplumu ayrıca Türkiye ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan en kuvvetli bağdır."

Ulusoy, Türkiye olarak bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'ya Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Okulları (TMV), Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarla kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla destek verdiklerini kaydetti.

Toper ise ramazan ayında bu iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslami de iftar programında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ramazan sofrasının kendilerini büyük bir aile olarak bir araya getirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Diplomasi, Makedonya, Türkiye, Kültür, Güncel, İftar, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:11:31. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
