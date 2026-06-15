Üsküp'te Yaz Okulu Açılışı - Son Dakika
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Üsküp'te Yaz Okulu Açılışı

Üsküp\'te Yaz Okulu Açılışı
15.06.2026 12:49
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde, ilkokul öğrencilerine yönelik yaz okulu programı başladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ilkokul öğrencilerine yönelik yaz okulunun açılış programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Üsküp merkezli Ensar ile Köprü derneklerince düzenlenecek yaz okulunun açılış programına, dernek temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, burada yaptığı konuşmada, yaz okuluna katılacak öğrencilere başarılar dileyerek, 19 yıldır devam eden projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de yaz okuluna katılacak öğrencilerin, programda güzel deneyim edineceklerini dile getirerek, projeye desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'ya teşekkür etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen yaz okulu, 3 hafta sürecek.

7-14 yaş grubundan toplam 122 öğrencinin katılacağı yaz okulu, siyer, peygamberlerin hayatı ve değerler eğitimi başta olmak üzere çeşitli derslerden oluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'te Yaz Okulu Açılışı - Son Dakika

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