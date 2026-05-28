Uslu\'dan bayramda birlik ve dayanışma vurgusu

28.05.2026 22:17
AK Parti Milletvekili Atay Uslu, Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi, Türkiye'nin bölgede umut adası olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kurban Bayramı dolayısıyla Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Kaymakamlıklarca gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Uslu, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu söyledi.

Medeniyetin ve inancın özünde paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün bulunduğunu belirten Uslu, bayramlarla birlikte bu değerlerin yeniden canlandığını ifade etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada savaşlar, krizler ve insani dramların yaşandığını dile getiren Uslu, "Böylesine çetin bir coğrafyada Türkiye; güven veren duruşu, güçlü devlet geleneği ve istikrarıyla bir umut ve huzur adası olmaya devam etmektedir." dedi.

Uslu, bu güçlü duruşun milletin birlik ve beraberliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve vizyondan güç aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, mazlum ve mağdur milletler için de güvenin ve istikrarın temsilcisi olmayı sürdürdüğünü ifade eden Uslu, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz; güçlü devleti, etkin diplomasisi ve insani yaklaşımıyla bölgesinde söz sahibi olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Uslu, Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
