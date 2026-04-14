USS George H.W. Bush Afrika Etrafından Seyrediyor

14.04.2026 10:54
ABD'nin uçak gemisi USS George H.W. Bush, Cebelitarık Boğazı yerine Afrika etrafından gidiyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki 3. uçak gemisi olacak USS George H.W. Bush (CVN-77), bölgeye ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından seyrettiği iddia edildi.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) ismi verilmeyen iki savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin kendinden önceki diğer gemilerin seyrettiği rotanın aksine Umman Denizi'ne ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından ilerleyeceği öne sürüldü.

Haberde, USS George H.W. Bush ve kendisine eşlik eden USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87), USNS Arctic (TAOE-8) ve USS Ross (DDG-71) gibi eskort gemilerinin, ABD'nin İran limanlarını abluka altına alması üzerine Umman Denizi'ndeki deniz kuvvetlerine katılmaya hazırlandığı kaydedildi.

USS George H.W. Bush'un mart ayının sonunda göreve başladığı aktarılan haberde, uçak gemisinin bu rotayı tercih etmesinin sebebinin Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçmeden bölgeye ulaşmak olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
