USS Gerald R. Ford Hırvatistan'a hareket etti
USS Gerald R. Ford Hırvatistan'a hareket etti

26.03.2026 18:56
USS Gerald R. Ford uçak gemisi, teknik bakım için Hırvatistan'a yönlendirildi, yangın sonrası hasar gördü.

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin Girit'teki Suda Üssü'nden ayrılarak Hırvatistan'ın Split kentine doğru hareket ettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu hareketin yerel protestolarla ilgili olmadığı, geminin, teknik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında NATO'nun Split'teki Lora Deniz Üssü'ne yönlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, gemide çıkan yangın sonrası bazı bölümlerde hasar oluştuğu, Lora Üssü'nün ise nükleer tahrikli savaş gemilerine yüksek güvenlik standartlarında bakım ve onarım imkanı sunduğu ifade edildi.

Ayrıca söz konusu üssün, NATO çerçevesinde çok uluslu askeri eğitim ve güvenlik faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı ve ABD 6. Filosu ile işbirliği açısından önemli bir merkez olduğu kaydedildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
