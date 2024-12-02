Usta\'dan 2025 Bütçesine Zulüm Eleştirisi

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Haber: Halil YATAR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 2025 bütçesini "zulüm" bütçesi olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Bu bütçe Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez. 2025 bütçesi Türkiye'nin sorunlarını çözmeyeceği gibi bu sorunları daha da arttıracak bir bütçe. Çünkü bugüne kadar gereksiz harcadılar, çok harcadılar, yandaşı kayırdılar, ucuz krediyle birilerini zengin ettiler" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2025 yılı bütçesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Usta, bütçeyi 'zulüm' bütçesi olarak nitelendirdiklerini belirterek, bütçenin son yıllardaki iktidarın yanlış ekonomi politikalarının yükünü geniş halk kitlerine yıktığını söyledi. Usta, "Bu programın yükünü normal vatandaş çekiyor. Zenginlere herhangi bir yük getimediler veya yeteri kadar yük getirmediler. Biz onu hesapladık. Yaklaşık 100 liralık bir program çerçevesiyle bir tedbir alındıysa bunun sadece 15 lirası zenginler veya kurumlar üzerinde" ifadesini kullandı. Usta, 2025 bütçesi üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti olarak biz bu bütçeyi 'Zulüm' bütçesi olarak adlandırdık"

"İYİ Parti olarak biz bu bütçeyi 'Zulüm' bütçesi olarak adlandırdık. Bunun bir nedeni var. Bu bütçede çiftçi yok. Çiftçinin durumunu bir nebze olsun düzeltmeye yönelik hiçbir bütçe ayrılmış değil burada. Çiftçilere verilen o destekler sürekli olarak düşüyor. Bu bütçede işçi yok. Bu bütçede memur yok. Yani onların alım gücünü arttırmaya yönelik herhangi bir önlem yok. Tam tersine onu düşürmeye yönelik birtakım rakamlar var. Öğrenci yok dedik. Öğrencilerin burs artışları yüzde 20 civarında görünüyor. Düşünebiliyor musunuz; yüzde 45 bir enflasyon yaşayacağız, siz öğrencilerin bursunu ocak ayında yüzde 20 arttırmayı planlayacaksınız. Şu anda bütçe büyüklükleri o şekilde. Mesela yoksullukla mücadele programı var oradaki ödenek artışı 2024 yılına göre sadece yüzde 6,7. Yani yüzde 45 bir enflasyon olduğu dönemde siz diyorsunuz ki yoksullara yapacağım transferleri yüzde 6,7 ile sınırlandıracağım. Dolayısıyla yoksulların durumunu daha da yoksullaştıracak bir bütçe.

"Ekonominin yükünün yüzde 85'i geniş halk kitlelerin üzerine bırakılmış durumda"

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından birtakım tedbirler alındı, vergi artışları yapıldı. Biz bunları bütçede de anlattık. Mehmet Şimşek'e de anlattık, Cevdet Yılmaz'a da anlattık herhangi bir itirazları yok çünkü biz İYİ Parti olarak çok iyi çalıştığımız bir konu. Çok net bir şekilde uyguladıkları ekonomik programın yükünü şu anda geniş halk kitlelerine daha gariban daha yoksul kesimin üzerine bindirmiş durumdalar. Yani bu programın yükünü normal vatandaş çekiyor. Zenginlere herhangi bir yük getimediler veya yeteri kadar yük getirmediler. Biz onu hesapladık. Yaklaşık 100 liralık bir program çerçevesiyle bir tedbir alındıysa bunun sadece 15 lirası zenginler veya kurumlar üzerinde. Yüzde 85'lik kısmı geniş halk kitleleri; çiftçi, esnaf, memur, yoksullara bırakılmış durumda böyle bir adaletsizlik olabilir mi? O yüzden biz bu bütçeye 'Zulüm' bütçesi diyoruz.

"2025 yılı bütçesi Türkiye'nin sorunlarını çözmeyeceği gibi daha da arttıracak"

Bu bütçe Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez. Zaten bütün sorunlarını çözemez ama en azından bir tane sorununu çözebilir mi diye baktığımız zaman aslında 2025 yılı bütçesi Türkiye'nin sorunlarını çözmeyeceği gibi bu sorunları daha da arttıracak bir bütçe. Çünkü bugüne kadar gereksiz harcadılar, çok harcadılar, yandaşı kayırdılar, ucuz krediyle birilerini zengin ettiler. KKM ile birilerini zengin ettiler. Kamu-Özel İşbirliği projeleriyle zengin ettiler. Şimdi artık bu sürdürülemez durumu biraz çekidüzen verelim derken gidiyorlar vatandaşın üzerine yükleniyorlar. Zaten vatandaş zorda. Zorda olan vatandaşın durumunu daha da kötüleştirmeye yönelik bir bütçe bu."