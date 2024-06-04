Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü süre boyunca mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti. Karanfil, Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden biri olarak tanınıyordu ve pek çok başarılı projede yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığıyla da örnek alınan Karanfil, Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.

04.06.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 72 yaşında vefat etti.

Sanatçının menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, vefat haberini duyurarak, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi." dedi.

Eskişehir'de 3 Şubat 1952'de dünyaya gelen Karanfil, 1968'de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazandı ve Yeşilçam filmlerinde oynamaya başladı.

Karanfil, 1960'lı yıllardan bugüne "Yusuf'un Annesi", "Elveda Derken", "Kınalı Kuzular", "Annemin Gelini", "Gülpare", "Üç Kadın", "Çocuklar Ne Olacak", "Çocuklar Duymasın", "Kınalı Kar" ve "Kaçaklar"ın da arasında bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı.

Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan usta oyuncu, 1976-1980 arasında İngiltere'de tekstil eğitimi aldı.

"Keloğlan" filmindeki Fatma ve "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Şayeste karakteriyle hatırlanan Karanfil, pek çok Yeşilçam filminde de usta oyuncularla birlikte rol aldı.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Fatma Karanfil, Dizi, Ünlüler, Ölüm, Dizi, Sinema, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement