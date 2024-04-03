Usta Ressam Devrim Erbil\'in \'Inspirations\' Sergisi İstanbul Sinema Müzesi\'nde

Şarkışla'da Kalenin Uşağı Derneği tarafından ücretsiz ekmek dağıtılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.