Usta şair Nazım Hikmet ölümünün 61'inci yılında anıldı

Güncel

Usta şair Nazım Hikmet ölümünün 61'inci yılında Kültürpark'ta anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda sanatçılar Nazım Hikmet'in sevilen eserlerini izleyici ile buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15'ler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği, İzmir 68'liler Platformu iş birliğiyle Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet'i ölümünün 61'inci yılında "61 Yıllık Hasret Nazım Hikmet" başlıklı etkinlikle andı. Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Nazım Hikmet'in Kültürpark'taki heykeli önünde başladı. 15'ler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği Başkanı Ayhan Dümen, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği Başkanı Bilgehan Oğuz, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Nail Dağdelen, Nazım Hikmet'in sanatının evrenselliği ve onun mücadele dolu yaşamı üzerine konuşmalar yaptı.

Yıldır: "Nazım Hikmet şiirleriyle hepimizi etkiledi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sevgi ve saygılarını ileterek başladığı konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirleriyle herkesin üzerinde derin bir etki bıraktığını vurguladı. Yıldır, "Şair dediğimiz insan apayrı bir dünyayı yaratır. Bunu dil ile sözcüklerle yaratır ve ben Nazım Hikmet'ten bu vesileyle çok etkilendim" dedi. Yıldır, Nazım Hikmet'in "mavi gözlü dev" şiirinden de bir bölüm okudu.

Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt ise "Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 61. yıl dönümünde anmak için bir araya geldik. Ne mutlu ki 22 yıl önce Türkiye'deki ilk Nazım Hikmet heykelinin dikildiği bir alanda bu programı yapıyoruz. Nazım Hikmet, bu ülkede yok sayılan, horlanan ve ötekileştirilen halkın yaşadıklarını şiirlerinde işledi. Bu yüzden hayatının büyük bir kısmını cezaevlerinde ve sürgünde geçirdi. Ülke için bedel ödemekten kaçınmadı. Büyük ustanın mücadelesi beklenen güzel günler için ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Şiirler ve şarkılarla ustaya saygı

Programda usta şairin eserlerinden oluşan parçaları seslendiren Haluk Çetin gitar dinletisi sundu. Tiyatro sanatçısı Özgür Başkaya şairin Taranta Babu'ya Mektuplar adlı eserinden şiir dramatizasyonu ile sahne alırken, gazeteci-yazar Okan Yüksel Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendirdi.

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu Nazım'ı anlattı

Anma etkinliği şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun katıldığı söyleşi ile devam etti. Şair ve yazar Ömer Erdoğan ile akademisyen Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya'nın da yer aldığı söyleşide Nazım Hikmet'in hayatı, eserleri ve edebi mirası ele alındı. Katılımcılar, büyük şairin anılarını ve etkilerini paylaşarak, Nazım Hikmet'in eserleri ile günümüzde de yaşamaya devam ettiğini vurguladı. Söyleşinin ardından Grup Son Dakka, Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi. Program İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) Nazım Hikmet'in kaleme aldığı "Yolcu" oyununun gösterimi ile sona erdi.