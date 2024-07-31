Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Usta tiyatrocu Genco Erkal, kanserle mücadele ettiği bir süreçten sonra 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarında çalışan ve politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanınıyordu.

31.07.2024 10:12
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(İSTANBUL) - Usta tiyatrocu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser ile mücadele eden usta tiyatrocu Genco Erkal, 86 yaşında yaşama veda etti. Erkal'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadelerine yer verildi.

Fazıl Say: En büyük sanatçımızı kaybettik

Piyanist Fazıl Say da birlikte sahneye çıktığı usta isme "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü"  sözlerinin yer aldığı sosyal medya paylaşıyla veda etti.

Kimdir?

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü 1965'te tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Ferit Edgü'nün kaleme aldığı " Hakkari'de Bir Mevsim" kitabının film uyarlamasındaki rolüyle hafızalara kazındı. Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Ayrıca sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal aldı.

Kaynak: ANKA

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