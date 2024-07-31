Usta Tiyatrocu Genco Erkal İçin Başsağlığı Mesajları Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Usta Tiyatrocu Genco Erkal İçin Başsağlığı Mesajları Yayımlandı

Geniş Video İzle

Sanat camiası, hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı. Sanatçılar, şarkıcılar ve oyuncular, sosyal medya hesabından Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajlarda Genco Erkal'ın sanatçılığı, cesareti ve tiyatroya kattıkları vurgulandı.

31.07.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sanat camiası, hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçılar, şarkıcılar ve oyuncular, sosyal medya hesabından Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajlar şöyle:

Piyanist Fazıl Say: Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…

Oyuncu Levent Üzümcü: Merhaba dedim, merhaba Levent dedi. Adımı biliyor dedim içimden, yaşayan en büyük Türk oyuncu, adımı biliyor! İyi ki senden duydum Nazım'ı, Brecht'i. Sağ ol abi, şu çürümüş ortamda meslek büyüğüm olmandan, seninle aynı dili konuşmaktan hep onur duydum. Ben ölene kadar benimlesin.

Şarkıcı Ceylan Ertem: Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış. Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler.

Sanatçı Sabahat Akkiraz: Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta Genco Erkal.

Yazar Ahmet Ümit: Genco Erkal da sonsuzluğa karıştı. Bu hoyrat, bu çorak, bu vahşi ama güzel ülkeye anlam katan çok az sayıdaki büyük insanlardan biriydi. Işıkla yaşadı, ışıklar içinde veda etti, hoşça kal Genco Abi, hoşça kal ışığın oğlu...

Sanatçı Nedim Saban: Tiyatromuzun yılmaz devrimcisi Genco Erkal'ın kaybı çok acı! Savaştığı amansız hastalığı sahnede yenmek ya da yenilecekse sahnede yenilmek istiyordu, olamadı. Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak.

Yazar Sadık Usta: Genco Erkal hayatını kaybetti… Başın sağolsun Türkiye…

Oyuncu Murat Daltaban: Canımız, En sağlam direklerimizden Genco Erkal'ımız... Hepimize nasıl dik durulur, nasıl tiyatrocu gibi yaşanır onu öğretti. Bin teşekkür tiyatronun koca devi... Bu memlekete kattıkların için bin teşekkür... Tüm alkışlar sana olsun.

Yönetmen ve senarist Gani Müjde: Bu dünyadan bir Genco Erkal geçti. Işıl ışıldı ayak bastığı her yer. Güle güle Tiyatro'nun büyük hizmetkarı... Sizinle aynı tarihlerde yaşamış olmanın onuru ile güle güle büyük usta...

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Genco Erkal, Sanat, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta Tiyatrocu Genco Erkal İçin Başsağlığı Mesajları Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Usta Tiyatrocu Genco Erkal İçin Başsağlığı Mesajları Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement